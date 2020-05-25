25 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Участились случаи пожаров в больницах России. За май — третье ЧП, в котором погибли пациенты. Можно ли было предотвратить трагедию в Татарии?

Анастасия Степанова, , 05:39 — REGNUM Прошедшие выходные для Татарии начались с трагедии — в больнице Зеленодольска во время пожара погибли пациенты. Уголовное дело по факту ЧП возбудили по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», но расследование ещё продолжается и о причинах говорить рано. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что за три месяца до трагедии в ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» сменилось руководство, а сам пожар совпал с прокурорской проверкой «в связи с поступившей информации о летальном случае пациента». Также именно в мае 2020 года в больнице должны были проверить соблюдение ранее выданного предписания «об устранении нарушений требований пожарной безопасности».

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

О происшествии

На первом этаже ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» поздним вечером 22 мая 2020 года в палате сосудистого отделения, где находились четверо мужчин, случилось возгорание. 90 человек из здания больницы были эвакуированы, но троих спасти не удалось. Пожилые пациенты погибли. Ещё двое получили ожоги лёгкой и средней степени тяжести.

Временных обитателей больницы распределили по другим отделениям ЦРБ, а часть отпустили домой. Минздрав Татарии, в чьём ведении находится медучреждение, сообщил, что «происшествие не связано с аппаратами ИВЛ, в загоревшейся палате их не было», также как и пациентов с COVID-19 в этом корпусе.

Напомним, в мае в Москве и Санкт-Петербурге во время пожаров в больницах, где погибли пациенты, было зафиксировано возгорание аппаратов ИВЛ.

Уголовное дело по факту ЧП в Зеленодольске возбудили по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Сотрудники республиканской прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, а также «соблюдение в больнице требований пожарной безопасности» и оценят действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС. Проверка — на особом конторе у прокурора Татарии.

О проверках

Больница, где случился пожар, как юрлицо была фигурантом проверок надзорных органов 41 раз. К примеру, с 22 по 26 мая 2020 года в ГАУЗ территориальный орган Росздравнадзора по РТ планировал провести проверку «в связи с поступившей информации о летальном случае пациента». Проверке подлежало «соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами». На сегодня она числится в стадии — «ожидает завершения», и её подробности пока неизвестны.

Помимо этого, главное управление МЧС России по республике с 18 по 29 мая 2020 года проверяет больницу на выполнение «ранее выданного предписания №53/1/1 от 27.05.2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».

Из материалов проверок следует, что в госучреждении и до трагедии выявлялись нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, в октябре 2019 года ГУ МЧС по РТ проверило исполнение ранее выданного предписания и установило, что в подведомственном ГАУЗ здании в п.г.т. Васильево «не оборудована система оповещения людей о пожаре 2-го типа» (был составлен протокол по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении и.о. главного врача ГАУЗ «ЗЦРБ» Шигапова Р.Ф. и направлен на рассмотрение в мировой суд), «стоматологическое отделение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации», «пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов», «стены и потолки тамбуров путей эвакуации приемного покоя отделаны горючими материалами», «автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии», «стены, а также пол на путях эвакуации и эвакуационных выходов отделаны горючими материалами». Также в здании на улице К. Маркса, 37а в Зеленодольске — «пожарные шкафы не соответствуют НПБ 151−2000 (выполнены из горючих материалов)» и т.д.

А в мае 2019 года МЧС провело плановую проверку госучреждения, под управлением которого находятся не только больница в Зеленодольске со зданиями по разным адресам и медучреждение в пгт Васильево, но и некоторые сельские медучреждения. Известно, что в ходе этого визита надзорного органа в Зеленодольске были выявлены нарушения, но реестр Генпрокуратуры РФ не содержит подробностей. Предписание руководство ГАУЗ должно было выполнить до 10 мая 2020 года.

О больнице

ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» было учреждено в мае 2002 года. Учредитель — минздрав Татарии. Больницу с 25 февраля 2020 года возглавляет Елена Тверскова, которая была назначена исполняющей обязанности главного врача. С 2008 по 2010 год она была руководителем «Зеленодольской детской городской больницы», но та была ликвидирована как отдельное юрлицо и присоединена к МБУЗ «Зеленодольская центральная районная больница».

До Тверсковой должность и. о главного врача занимал Рафаэль Шигапов. Сейчас на портале «Здравоохранение РТ» он указан как заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Зеленодольской ЦРБ.

ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» была поставщиком в 80 госконтрактах на сумму более 53,69 млн рублей и заказчиком в 2 тыс. контрактах на сумму 1,8 млрд рублей. В частности, больница имеет контракты с ГУФСИН по РТ. Например, в марте 2020 года подписан контракт на 550 тыс. рублей на оказание медуслуг, действующий до конца текущего года. Помимо этого, у медучреждения ранее были контракты с МВД Татарии на оказание медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел.