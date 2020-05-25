Канберра, , 05:09 — REGNUM Не менее 50 тысяч домов на западе и юге Австралии остались без электроснабжения в результате шторма, сообщает пресс-служба компании Western Power.

Генерирующая компания сообщает, что ее ремонтные бригады в ночь на 25 мая устраняли аварии, вызванные штормом.

«Около 50 тыс. потребителей сети остаются без электроснабжения, тогда как общее число отключений ночью составляло 62 тыс. домов», — говорится в сообщении.

При этом больше всего от штормового ветра пострадали города на юге страны, где без электроснабжения остались около 20 тысяч домов. Отмечается, что основные ремонтные работы проведут, когда действие стихии прекратится.

Службы спасения региона также сообщали, что к ним за ночь поступало около 360 обращений. В частности, поступали данные об обрушении хозпостроек и упавших деревьях. Пока сведений о пострадавших не поступало.