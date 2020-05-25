Москва, , 04:59 — REGNUM За минувшие сутки в РФ потушили 62 лесных возгорания на территории более 10,5 тысячи гектаров. Об этом информирует федеральная Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2020 в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 10 586 гектаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ночи 25 мая в стране горели еще 58 лесных пожаров на территории 7924 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания леса — в Хакасии (2436 гектаров).

Также сообщается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и в одном районе Республики Хакасия.

Как сообщало 19 мая ИА REGNUM, службами лесхоза страны за сутки потушены 35 пожаров в лесах на площади более 678 гектаров.

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