Якутск, , 05:12 — REGNUM В Якутии на утро 25 мая действует 11 природных пожаров на общей площади 859,2 гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

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Всего с начала пожароопасного периода в Якутии зарегистрировано 39 природных пожаров. Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики нет, площадь активного горения — 7,33 гектара.

На тушение пожаров за сутки было привлечено 244 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России — 7 человек и 1 единица техники. Для недопущения угрозы населённым пунктам от природных пожаров приведена в готовность группировка авиации МЧС России.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на два, а площадь увеличилась на 0,5 гектар за счёт возникших природных пожаров в обслуживаемой зоне, — сказали в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Читинском районе Забайкалья 24 мая возник природный пожар, который вплотную подошёл к посёлку Гонготы.