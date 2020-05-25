Париж, , 04:29 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 205 километрах к северо-востоку от острова. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии. Эпицентр находился в 94 километрах к северу от новозеландской столицы Веллингтона на глубине 60 километров.

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