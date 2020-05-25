Уссурийск, Приморский край, , 05:01 — REGNUM В минувшие выходные в Приморье произошло страшное ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

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Происшествие случилось в Чугуевском районе Приморья. На полном ходу автомобиль, в котором находилось двое взрослых и двое детей, опрокинулся в реку Уссури.

«Семья возвращалась домой из посёлка Кавалерово от родственников в Уссурийск. Кто был за рулём, пока не установлено. В районе 181 км трассы «Осиновка-Рудная Пристань» автомобиль потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку. При падении из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о ДТП. С её слов в машине находились отчим, мать и полуторагодовалая сестра», — пояснили в МВД.

Спасатели достали автомобиль, находившиеся в нём люди погибли. Спасшегося ребёнка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Проводится проверка ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух километрах от села Верхневилюйск на 440 км реки «Вилюй» в Якутии 22 апреля под лёд ушёл автомобиль, в котором находилось семь человек. Погиб ребёнок.