Могадишо, , 03:51 — REGNUM По меньшей мере пять человек были убиты и более 20 ранены в результате взрыва в одной из провинций Сомали, сообщает бангладешская газета Dhaka Tribune.

Инцидент произошел во время празднования мусульманского Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), взрывное устройство сработало в толпе танцующих в Байдоа, находящемуся в 250 км к западу от столицы.

«Число раненых превышает 20, включая женщин и детей, некоторые из этих людей ранены серьезно, поэтому число погибших может увеличиться», — заявил сотрудник местной полиции Мухаммед Муктар.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве в Сомали губернатора провинции Пунтленд. Машину главы региона атаковал смертник на машине.

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