Партизанск, Приморский край, , 03:29 — REGNUM В Партизанске Приморского края утром 25 мая загорелась кровля городской больницы. На место происшествия выехал губернатор Олег Кожемяко.

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По информации МЧС, площадь пожара — более 300 кв. метров, горела крыша трёхэтажного корпуса больницы. Возгорание локализовано.

Спасатели эвакуировали более 70 пациентов и медперсонал. В числе эвакуированных, заражённых коронавирусом нет.

Всех пациентов перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, одного тяжелого больного отвезли в больницу Находки.

Причины пожара выясняются. Пострадавших нет, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение аппарата ИВЛ, который загорелся, и отравление продуктами горения, — основные возможные причины смерти пяти пациентов отделения реанимации петербургской больницы Святого великомученика Георгия, где 12 мая произошёл пожар.