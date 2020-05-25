Свирск, , 03:01 — REGNUM Пожар на открытой территории в городе Свирск в Иркутской области, где на площади 1800 квадратных метров загорелись отходы лесопиления, локализован, 25 мая сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.

Данные жертвах и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области загорелись остатки нефтепродуктов.

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