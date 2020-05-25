Мадрид, 25 мая 2020, 02:56 — REGNUM Футболисты клубов испанской Примеры с 25 мая возобновят тренировки в группах до 14 человек. Об этом рассказал президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, передает AS.
По его словам, необходимо проявлять максимальную осторожность, «мы не хотим забегать вперед».
Сезон испанской Примеры был прерван из-за эпидемии коронавируса в марте, как и многие другие спортивные состязания в ЕС. Клубы успели сыграть 27 из 38 туров.
Как сообщало 22 мая ИА REGNUM, президент Ла Лиги заявлял, что возобновление чемпионата Испании планируется 12 июня.
Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат Испании по футболу возобновится севильским дерби