Мадрид, , 02:56 — REGNUM Футболисты клубов испанской Примеры с 25 мая возобновят тренировки в группах до 14 человек. Об этом рассказал президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, передает AS.

«Тренироваться в полных составах команды будут со следующего понедельника, на этой неделе они будут работать группами из 14 игроков», — сказал Тебас.

По его словам, необходимо проявлять максимальную осторожность, «мы не хотим забегать вперед».

Сезон испанской Примеры был прерван из-за эпидемии коронавируса в марте, как и многие другие спортивные состязания в ЕС. Клубы успели сыграть 27 из 38 туров.

Как сообщало 22 мая ИА REGNUM, президент Ла Лиги заявлял, что возобновление чемпионата Испании планируется 12 июня.

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