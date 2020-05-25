Москва, , 01:52 — REGNUM Лечивший инфицированных с коронавирусом хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов погиб в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте больницы.

Алексей Мартынов погиб ночью на 34-м году жизни.

«Вступивший в должность заведующего Михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19», — содержится в сообщении.

Хирург заразился коронавирусом, после появления тяжелых симптомов его подключили к аппарату ИВЛ, спасти врача не удалось.

Как сообщало 23 мая ИА REGNUM, в Чечне скончался зараженный вирусом заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Эпендиева Соип Солсаев.

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