Свирск, , 01:35 — REGNUM Возгорание отходов деревообработки на площади в 1800 квадратных метров началось на открытой территории в городе Свирске Иркутской области, 25 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пожар начался в 02:40 по местному времени (21:40 мск, 24 мая). Для его тушения привлечен 21 человек, а также 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Ленинградской области произошел пожар на предприятии по изготовлению топливных брикетов.

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