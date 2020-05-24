Хьюстон, США, 24 мая 2020, 23:55 — REGNUM Градины рекордного размера выпали в американском штате Техас. Об этом 24 мая сообщили в социальной сети Facebook местные жители.
Ряд видео, снятых во время ливня с градом выложили жители города Беркбернетт, расположенного на севере штата Техас. На фото и видео запечатлены крупные градины, размер отдельных из них сравним с размерами мяча для игры в большой теннис.
Диаметр градин достигает 21 см, часть жителей города пожаловалась, что градом повредило крыши домов и остекление.
Кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич пояснил в своём Facebook, что выпавший на территории штата Техас град может стать из-за своих размеров новым мировым рекордом.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии испытывают затруднения с продажей около четырёх тысяч автомобилей, которых сильно повредило градом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии не могут продать более 4000 поврежденных градом авто