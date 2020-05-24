Хьюстон, США, , 23:55 — REGNUM Градины рекордного размера выпали в американском штате Техас. Об этом 24 мая сообщили в социальной сети Facebook местные жители.

Ряд видео, снятых во время ливня с градом выложили жители города Беркбернетт, расположенного на севере штата Техас. На фото и видео запечатлены крупные градины, размер отдельных из них сравним с размерами мяча для игры в большой теннис.

Диаметр градин достигает 21 см, часть жителей города пожаловалась, что градом повредило крыши домов и остекление.

Кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич пояснил в своём Facebook, что выпавший на территории штата Техас град может стать из-за своих размеров новым мировым рекордом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии испытывают затруднения с продажей около четырёх тысяч автомобилей, которых сильно повредило градом.

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