Веллингтон, , 23:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 24 мая у берегов Новой Зеландии, сообщили в Европейско-Средиземноморскомй сейсмологическом центре.

Зафиксированы подземные толчки были в 22:53 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км, эпицентр находился в 94 км к северу от Веллингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущее землетрясение (магнитудой 5,1) в Новой Зеландии произошло 15 мая в 162 км к юго-востоку от острова Рауль.

Читайте подробнее: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Новой Зеландии

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Тонга