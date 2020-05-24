Москва, , 23:22 — REGNUM Девять человек были задержаны после перестрелки на автостоянке в ЖК «Ясный» на юге Москвы. Об этом 24 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в перестрелке на территории ЖК участвовали как минимум восемь человек. В настоящее время задержаны девять человек, в том числе один пострадавший. Причастность каждого из задержанных к инциденту устанавливается.

Как минимум четверо задержанных являются жителями города Оренбурга. Перестрелка велась участниками конфликта из травматического оружия и из огнестрельного оружия «Сайга» и «Вепрь». Следователями по факту перестрелки были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, незаконном обороте оружия и о покушении на убийство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту перестрелки на территории ЖК «Ясный» в Москве на Каширском шоссе, в результате которой пострадал один человек.

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