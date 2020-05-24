Владикавказ, , 23:23 — REGNUM У восьми пациентов и пяти сотрудников республиканской психиатрической больницы в Северной Осетии выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«COVID-19 выявлен у 8 пациентов и 5 сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции в республиканской психиатрической больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие изолированы в отдельном корпусе психиатрической больницы.

В ведомстве подчеркнули, что вспышка произошла в результате госпитализации пациентов, находившихся в остром состоянии, и у которых на момент поступления не было клинических проявлений ОРВИ.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Северной Осетии опровергли появившуюся в местных СМИ информацию о том, что заразившийся коронавирусом глава ведомства Тамерлан Гогичаев переведен в палату интенсивной терапии в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной осетии зарегистрировано 2654 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровели 1498 человек, 31 пациент скончался.

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