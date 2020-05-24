Астрахань, , 23:04 — REGNUM Проверку по факту ДТП в результате которого были госпитализированы 13 человек, начала прокуратура в Астраханской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Рейсовый микроавтобус с пассажирами, двигавшийся по маршруту «Володарский — Астрахань», опрокинулся в Володарском районе на автотрассе у поселка Белый Ильмень. В результате ДТП пострадали 13 человек.

По факту ДТП прокуратурой региона организована проверка в части исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет проверено соблюдение лицензионных условий и требований и контроля технического состояния транспортного средства перевозчиком.

По предварительным данным, опрокидывание микроавтобуса произошло из-за оторвавшегося во время движения колеса. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 пострадавших в результате опрокидывания маршрутки в Астраханской области.

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