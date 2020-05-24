Астрахань, , 22:51 — REGNUM 13 человек были госпитализированы после опрокидывания маршрутного такси на автотрассе в Астраханской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в Володарском районе Астраханской области, на автотрассе Астрахань — Володарский, возле посёлка Белый Ильмень. По предварительным данным, в результате технической неисправности микроавтобус, в котором находились водитель и 15 пассажиров, опрокинулся и скатился с обочины дороги.

В результате ДТП были госпитализированы водитель и 12 пассажиров. Ещё три человека от госпитализации отказались. Все пострадавшие были доставлены в городскую клиническую больницу N3 города Астрахани. Как минимум пять человек находятся в тяжёлом состоянии, с ними работают хирурги.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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