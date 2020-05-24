Французская Республика, , 22:22 — REGNUM Тонна шоколада вылилась из цистерны на проезжую часть в коммуне на западе Франции. Об этом 24 мая сообщает издание Le Telegramme.

Водитель грузовика, перевозивший 24 тонны шоколада в блинную Lebreton, обнаружил утечку продукта из цистерны на территории коммуны Лангоне. Шоколад вылился на проезжую часть из-за неисправности сливного шланга.

Всего на дорогу вылилось около тонны шоколада. Для ликвидации последствий произошедшего на место прибыли сотрудники экстренных служб. Им пришлось в течение нескольких часов собирать шоколад вёдрами и лопатами для дальнейшей утилизации.

Уточняется, что на работу блинной инцидент никак не повлиял.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опрокидывании цистерны с жидким газом на автотрассе в Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Ростовом-на-Дону на автотрассе опрокинулась автоцистерна с газом