Вышгород, , 21:27 — REGNUM Подросток застрелил 45-летнего жителя Вышгорода (Киевская область, Украина), сообщили 24 мая в полиции Украины.

Инцидент произошёл в ночь на 24 мая в ходе конфликта между двумя группами людей. Одну группу составляли подростки, другую — два взрослых человека.

Во время конфликта один из подростков выхватил у мужчины из сумки автомат МКМ-072СБ и выстрелил. Тот скончался от полученных травм. Второго мужчину другой подросток ударил так, что тот потерял сознание.

Затем подростки скрылись, но были задержаны. На месте ЧП найден автомат МКМ-072СБ и патроны к нему. Подростки — четверо несовершеннолетних и один 19-летний юноша — были задержаны.

В убийстве подозревается подросток 16 лет. Все участники событий стали фигурантами уголовного дела.