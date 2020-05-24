Москва, , 21:21 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки на юге Москвы. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестрелка произошла на юге Москвы возле жилого комплекса «Ясный» по Каширскому шоссе. В ходе перестрелки пострадал один человек. По предварительным данным, стрелявшие использовали травматическое оружие. Задержаны три человека.

По данному факту СК возбудил уголовное дело.

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