Москва, , 21:01 — REGNUM Один человек пострадал в результате конфликта, перешедшего в перестрелку в ЖК «Ясный» в Москве. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, в результате перестрелки, произошедшей на парковке в ЖК «Ясный» на Каширском шоссе, пострадал один человек. По факту ранения мужчины проводится доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В перестрелке, по словам очевидцев, приняли участие около восьми человек. Участники конфликта применяли травматическое оружие, однако сейчас проверяется информация о применении одной из сторон огнестрельного оружия, предположительно карабина «Сайга».

Участники конфликта скрылись с места происшествия на нескольких легковых автомобилях. Для розыска стрелявших в Москве был объявлен план «Перехват».

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании троих участников перестрелки у ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве.

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