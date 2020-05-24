Москва, , 20:08 — REGNUM Три человека были задержаны после перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» в городе Москве. Об этом 24 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

После получения информации о перестрелке на территории ЖК «Ясный», расположенном на Каширском шоссе, в городе был введён план «Перехват». Сначала был задержан один подозреваемый в конфликте со стрельбой, затем ещё двое.

По предварительным данным, в конфликте, перешедшем в перестрелку, участвовали не менее восьми человек. После вызова очевидцами стрельбы полиции все участники конфликта скрылись на нескольких легковых автомобилях.

Участники перестрелки, судя по видеокадрам с места происшествия, попавшим в сеть интернет, применяли травматическое оружие. В результате происшествия никто не пострадал. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении плана «Перехват» в Москве после перестрелки у ЖК «Ясный».

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