Вена, , 19:50 — REGNUM Президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр полиция застала на летней веранде ресторана, который должен был быть закрыт из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом 24 мая сообщает издание Kronen Zeitung.

Пара посетителей с напитками была обнаружена нарядом полиции на летней веранде ресторана Sole в городе Вене. При этом заведение должно было быть уже закрыто, согласно постановлению правительства. Гостями оказались президент Австрии и его супруга.

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали. В свою очередь президент написал в своём Twitter, что заговорился с супругой и забыл о времени. Глава Австрии признал, что это была ошибка и ему очень жаль. также президент отметил, что готов нести ответственность, если ресторатор из-за этого случая понесёт ущерб.

Полиция направила отчёт о произошедшем в магистрат Вены, который решит, нужно ли накладывать штраф на хозяина заведения. Согласно указу правительства, кафе и рестораны могут работать в Австрии только с 06:00 до 23:00. Однако гости могут продолжать сидеть за столиками, с условием, что им не будут подавать еду и напитки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австрия планирует открыть с 15 июня свои границы для возможности передвижения туристов с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.

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