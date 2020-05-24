Санкт-Петербург, 24 мая 2020, 19:38 — REGNUM В Ленинградской области потушили пожар на предприятии по изготовлению топливных брикетов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник на предприятии по изготовлению топливных брикетов из опилок. Предприятие находилось в отдельно стоящем кирпичном ангаре в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.
Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.
К 18:58 по московскому времени пожар был ликвидирован.
Читайте ранее в этом сюжете: Предприятие по производству топливных брикетов загорелось в Ленобласти