Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM В Ленинградской области потушили пожар на предприятии по изготовлению топливных брикетов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник на предприятии по изготовлению топливных брикетов из опилок. Предприятие находилось в отдельно стоящем кирпичном ангаре в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.

Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.

К 18:58 по московскому времени пожар был ликвидирован.

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