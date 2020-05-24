Москва, , 19:31 — REGNUM В Москве введен плане «Перехват» после перестрелки на юге города. Об этом сегодня, 24 мая, сообщают столичные СМИ.

Правоохранители ищут три автомобиля, в которых могут находится участники перестрелки.

Ранее стало известно, что перестрелка произошла возле жилого комплекса «Ясный» на юге столицы. Причина произошедшего устанавливается. Судя по кадрам с камер наружнего наблюдения, в перестрелке использовалось травматическое оружие. По предварительным данным, никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЖК «Ясный» в Москве произошла перестрелка