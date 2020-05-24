Москва, , 19:23 — REGNUM Перестрелка произошла между несколькими участниками в ЖК «Ясный» в Москве. Об этом 24 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

На территории ЖК «Ясный», расположенного на Каширском шоссе в Москве, произошла перестрелка из, предположительно, огнестрельного оружия, между несколькими участниками конфликта. Несколько человек выбрали местом для разбирательств парковку ЖК.

На место происшествия полицию вызвал очевидцы инцидента. К приезду сотрудников полиции участники конфликта успели скрыться на легковых автомобилях.

В настоящее время полицией объявлены в розыск автомобили Mercedes, Ford и Toyota, в которых, предположительно, скрылись участники инцидента. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемых в стрельбе и ранении трёх человек в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали трёх человек по подозрению в стрельбе и ранении людей