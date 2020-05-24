Гонконг, Китай, , 18:56 — REGNUM Не менее 180 участников акции протеста были задержаны полицией в Гонконге. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба местной полиции.

По состоянию на 21:30 (16:30 мск) были задержаны 180 участников несанкционированной акции, совершивших неправомерные действия в общественном месте.

Сотрудники правоохранительных органов отметили радикальные поступки некоторых демонстрантов, которые били стёкла магазинов и витрины, бросали камни, палки и бутылки и совершали другие акты вандализма.

При этом отмечается, что удалось избежать крупномасштабных столкновений, большинство участников акции разошлись, вняв требованиям полиции. Ситуация в Гонконге на данный момент остаётся спокойной, сотрудники полиции проводят досмотр лиц, вызывающих подозрение, и автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Гонконге.

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