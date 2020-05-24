Гонконг, Китай, , 17:56 — REGNUM Как минимум шесть человек были госпитализированы в результате уличных беспорядков, в которые переросла массовая акция протеста в Гонконге. Об этом 24 мая сообщила журналистам пресс-служба управления по делам больничных учреждений Гонконга.

Тысячи участников несогласованной с властями акции собрались протестовать против планов КНР принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Все собравшиеся были разогнаны полицией с применением водяных пушек и слезоточивого газа.

Крупных столкновений между манифестантами и полицией отмечено не было. В результате беспорядков пострадали и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести шесть человек. Состояние одной пострадавшей оценено врачами как критическое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разгоне полицией Гонконга массовой акции протеста. Отмечается, что участникам акции было указано на нарушение правил социального дистанцирования, введённых в связи с эпидемией коронавируса, и на участие в незаконных собраниях.

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