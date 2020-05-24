Севастополь, , 17:34 — REGNUM Сразу девять авиационных бомб времен Великой Отечественной нашли и уничтожили взрывотехники МЧС в Севастополе, сообщает 24 мая пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в операции по обезвреживанию боеприпасов принимали участие специалисты Черноморского флота.

Бомбы были обнаружены в разных районах Севастополя. самая крупная — 100-кг фугасная авиабомба ФАБ-100.

Боеприпасы были доставлены в котлован семиметровой глубины и подорваны с соблюдением всех мер безопасности.

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