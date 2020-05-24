Котлас, Архангельская область, , 17:32 — REGNUM Затопленный автомобиль, в котором находилась семья с детьми, пришлось вызволять из беды спасателям в Котласском районе Архангельской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о терпящей бедствие семье с детьми поступила спасателям вечером 23 мая. ЧП произошло на автодороге Ватса — Дурницыно — Козьмино между городами Коряжма и Котлас. Спасатели из ближайшего к месту происшествия подразделения прибыли на помощь семье в течение 15 минут.

На месте происшествия спасатели увидели автомобиль Ford Escape, затопленный водой по стёкла, в котором находились родители с двумя детьми. По словам мужчины, он решил проехать по автодороге, несмотря на установленные предупреждающие знаки об опасности, чтобы показать детям, как разлилась река Ватса.

Дорогу сильно размыло, на ней стояла вода, но автомобилист решил, что Ford Escape достаточно высокий автомобиль и он сможет проехать. Но через 300 метров автомобиль попал в сильное поперечное течение и его утащило с дороги на обочину.

Спасатели вытащили всех членов семьи, включая детей, с помощью верёвки, которую привязал один из бригады к терпящему бедствие автомобилю, добравшись до него вплавь. Родители и дети были осмотрены медиками. В результате ЧП никто не пострадал автомобиль семьи спасти не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести населённых пунктах, которые подтопило паводком в Ненецком АО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ненецком АО паводком подтопило шесть населённых пунктов