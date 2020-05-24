Тегеран, , 16:53 — REGNUM В результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом 24 мая сообщает ISNA со ссылкой на заявление представителя спасательной службы иранского Красного полумесяца Мехди Валипур.

«По информации экстренной службы страны, число пострадавших в Гачсаране возросло с трех до шести, получивших травмы во время бегства», — заявил Валипур.

На данный момент, сотрудниками службы спасения ведется осмотр деревень и поселков, находившихся около эпицентра землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано 24 мая в 13:41 (12:11 мск) в иранской провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Эпицентр находился на расстоянии в 14 километрах от населенного пункта Догонбадан, а очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2