Ужгород, Украина, , 16:53 — REGNUM Решение о введении карантинной зоны на территории села Ворочево в Закарпатской области Украины было принято после того, как у 28 его жителей подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

«У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19 (данные Закарпатского областного лабораторного центра). В Закарпатской областной госадминистрации состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам совещания было решено установить в пределах села карантинную зону, а также с 24 мая организовать деятельность контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из Ворочево.

Напомним, по состоянию на утро 24 мая на Украине выявлено в общей сложности 20 986 случаев заражения, в том числе 406 — за минувшие сутки, 7099 человек выздоровели, 617 — скончались от последствий COVID-19.

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