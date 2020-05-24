Донецк, 24 мая 2020, 16:10 — REGNUM На украинских минах подорвались семь боевиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили 24 мая в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
В результате наезда на мину подорвалась бронемашина (БРДМ), а ехавшая следом за ней машина не справилась с управлением и врезалась в первую.
В пресс-службе отметили, что дорогу заминировали украинские военные без согласования с командованием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ были обесточены более 60 домов в посёлке Старомихайловка.
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