Донецк, , 16:10 — REGNUM На украинских минах подорвались семь боевиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили 24 мая в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

В результате наезда на мину подорвалась бронемашина (БРДМ), а ехавшая следом за ней машина не справилась с управлением и врезалась в первую.

«Двое военнослужащих (ВСУ) погибли на месте и еще пятеро получили ранения средней тяжести», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дорогу заминировали украинские военные без согласования с командованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ были обесточены более 60 домов в посёлке Старомихайловка.

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