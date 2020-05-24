Брест, Белоруссия, , 15:31 — REGNUM В Пружанском районе Брестской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист, сообщили 24 мая в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

По предварительной информации, 24 мая 55-летний водитель трактора с полуприцепом во время движения по объездной дороге наехал на 57-летнего велосипедиста. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

В отношении водителя трактора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Белоруссии — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место аварии, допросили подозреваемого, назначили проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз.

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