Сергиев Посад, Московская область, , 14:46 — REGNUM Деревянная церковь преподобного Сергия Радонежского сгорела в деревне Взгляднево городского округа Сергиева Посада, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу 23 мая в 6:10. Во время прибытия пожарных огонь охватил все здание. Пожар удалось локализовать в 7:05 на площади 400 к. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электроотопительного оборудования. Церковь построена в 2001 году. Здание не входит в список объектов культурного наследия.