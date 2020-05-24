Минск, 24 мая 2020, 14:48 — REGNUM В Минске в одном из помещений работников в тоннеле станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электрической проводки, сообщили 24 мая в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям города Минска.
В МЧС уточнили, что движение не останавливали, никого не эвакуировали, «уже все хорошо». В министерстве также пояснили, почему на вызов о задымлении на указанной станции метро прибыло большое количество техники.
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