Одесса, Украина, 24 мая 2020, 13:53 — REGNUM В Одесской области в районе села Троицкое автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку, сообщила 24 мая пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Спасатели обнаружили и эвакуировали тела погибших, а затем и сам автомобиль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что к смертельной аварии Черкасской области может быть причастен экс-депутат Рады Александр Табалов.
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