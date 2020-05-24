Одесса, Украина, , 13:53 — REGNUM В Одесской области в районе села Троицкое автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку, сообщила 24 мая пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 м и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков», — сказано в сообщении.

Спасатели обнаружили и эвакуировали тела погибших, а затем и сам автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что к смертельной аварии Черкасской области может быть причастен экс-депутат Рады Александр Табалов.

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