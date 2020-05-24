Барнаул, , 13:40 — REGNUM В Алтайском крае ухудшилось пожароопасная обстановка. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на синоптиков, этому способствуют сухая погода и сильный, порывистый ветер.

«Днем 24 мая воздух прогреется до 24−29 градусов тепла, 25 мая дневные температуры могут достигнуть +34 градусов», — сказано в официальном сообщении краевых властей. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. Высокая пожароопасность четвертого класса горимости сохранится.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зима и весна 2020 года в Алтайском крае оказались необычайно тёплыми. Специалисты связывают данное обстоятельство с озоновой аномалией над Сибирью.

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