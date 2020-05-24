Новокуйбышевск, Самарская область, , 13:28 — REGNUM Остатки нефтепродуктов загорелись на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

По информации журналистов, пожар на заводе в Новокуйбышевске начался днем 24 мая. Спасатели выехали туда по повышенному уровню сложности. Как оказалось, на нефтеперерабатывающем заводе воспламенились незначительные остатки нефтепродукта, которые находились на вспомогательном оборудовании.

Всего с огнем борются 70 огнеборцев на 19 единицах техники. Пожар удалось локализовать.

Сообщается, что пострадавших и жертв нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В порту Сан-Франциско тушат крупный пожар