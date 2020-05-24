Тегеран, , 13:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на территории юго-западной части Ирана. Об этом 24 мая сообщает иранский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр землетрясение располагался в иранской провинции Кохгилуе-Бойерахмед на расстоянии в 14 километрах от населенного пункта Догонбадан, а очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Также уточняется, что подземные толчки были зарегистрированы в 13:41 по местному времени (12:11 мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Пангандаране индонезийской провинции Западная Ява.