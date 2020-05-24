Соледар, ДНР, 24 мая 2020, 13:16 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ частично обесточен посёлок Старомихайловка, сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В пресс-службе рассказали, что украинские формирования открыли огонь в направлении населённого пункта из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
По данным пресс-службы Народной милиции ДНР, без света остаются более 60 домостроений.
Жертв среди мирных жителей посёлка нет, информация о повреждениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР. Погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.
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