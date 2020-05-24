Соледар, ДНР, 24 мая 2020, 13:16 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ частично обесточен посёлок Старомихайловка, сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В пресс-службе рассказали, что украинские формирования открыли огонь в направлении населённого пункта из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

«В результате обстрела зафиксировано повреждение трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Днепропетровская. На данный момент полностью обесточены две улицы Днепропетровская и Чкалова», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Народной милиции ДНР, без света остаются более 60 домостроений.

«Наши защитники, следуя приказу Верховного главнокомандующего республики, немедленно открыли ответный огонь из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника», — сообщили в Народной милиции.

Жертв среди мирных жителей посёлка нет, информация о повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР. Погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.

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