п. Гонготы, , 13:05 — REGNUM В Читинском районе Забайкалья, сегодня, 24 мая, возник природный пожар, который вплотную подошёл к посёлку Гонготы. Как сообщает официальный сайт региона, на месте работают четыре человека и одна единица техники, дополнительно отправлено еще 18 человек.

«Ситуация под контролем», — уверяют чиновники.

Напомним, за прошедшие сутки лесопожарными формированиями ликивдирован пожар в Карымском районе. На территории Забайкальского края введено ограничение пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности.