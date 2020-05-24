Усть-Кут, Иркутская область, , 12:57 — REGNUM Вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков вынудила руководство Приангарья разворачивать дополнительные силы медицинских работников в Усть-Куте. Как сообщает официальный сайт региона, поручение о формировании бригад врачей в новом госпитале, который откроется в ближайшие дни на базе санатория «Усть-Кут», дано министерству здравоохранения области.

«Ещё один очаг заболевания коронавирусом выявлен в общежитии Марковского муниципального образования Иркутского района. Заболели 97 вахтовиков. У многих болезнь протекает в легкой форме, они находятся по месту проживания», — сказано в официальном сообщении.

В борьбе с COVID-19 примут участие волонтеры-медики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков значительно ухудшила статистику распространения коронавируса в Иркутской области. По данным на утро 24 мая, общее число выявленных положительных тестов составляет уже 1194.

Среди вахтовиков тесто подтверждены В 456 случаях.