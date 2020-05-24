Иркутск, , 12:47 — REGNUM Пожароопасная ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным официального сайта на 24 мая, в регионе произошло семь природных пожаров шесть из которых — вновь обнаруженные.

«Три из них — вновь зарегистрированные, все в Усть-Илимском районе. Из ранее обнаруженных — два в Усть-Илимском районе, по одному — в Казачинско-Ленском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов — 482 га, из которых 0,5 га — не покрытые лесом», —сказано в официальном сообщении.

В тушении всех природных очагов 23 мая было задействовано 102 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 121 работник лесной охраны, 95 мобилизованных граждан и 79 единиц наземной техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 мая в Приангарье ликвидировали четыре природных пожара.

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