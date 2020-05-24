Джакарта, , 12:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Пангандаране индонезийской провинции Западная Ява, сообщает Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло 24 мая 2020 года в 14:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в море.

«Эпицентр находился в море в 90 км к юго-западу от района Пангандаран», — говорится в заявлении агентства.

Напоминаем, что Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.