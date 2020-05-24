Самара, , 12:22 — REGNUM Женщину и ее маленького сына ищут в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 23 мая текущего года женщина 1997 года рождения со своим сыном 2017 года рождения ушли из дома в селе Каменка и больше их никто не видел.

Сейчас поиск пропавших людей осуществляют полицейские, которые уже установили и опросили очевидцев, устанавливают предполагаемые места пребывания мамы с сыном.

Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.

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