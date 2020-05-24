Барнаул, , 12:10 — REGNUM На территории Угловского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России, незаконно пересекший Государственную границу Российской Федерации. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате проведения разбирательства установлено, что задержанный ввиду не знания порядка пересечения государственной границы из Республики Казахстан в Российскую Федерацию в период действия ограничения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, решил незаконным путем попасть на Родину», — пояснили пограничники.

По их словам, мужчина назвали прибывший из города Семей в приграничный казахстанский населенный пункт (с. Байтанат) ранним утром 15 мая, в пешем порядке выдвинулся в сторону России. Вскоре после пересечения границы гражданин был задержан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожее нарушение произошло осенью 2019 г.: гражданин одной из азиатских стран так сильно хотел попасть в Алтайский край, несмотря на имеющиеся у него правонарушения в области миграционного законодательства, что предпринял в течение одного дня целых две попытки незаконного проникновения. Одном из случаев он лёг на землю и по-пластунски пополз в Россию.

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