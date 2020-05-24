Уфа, , 11:05 — REGNUM Спасатели в Башкирии нашли потерявшегося подростка. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 24 мая на пульт спасателям поступила информация о пропаже в Уфимском районе 16-летнего подростка с особенностями развития, которая почти не разговаривает. Вечером 23 мая она ушла из дома и не вернулась.

Спасатели срочно выдвинулись на поиски подростка. Отмечается, что они опасались того, что она не станет обнаруживать себя, даже если услышит их.

К счастью, рано утром несовершеннолетнюю обнаружили в 5 км от села Дмитриевка. Девочка шла в сторону Затона.

Ребенок был передан стражам порядка. В помощи врачей она не нуждалась.

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