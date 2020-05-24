Саратов, , 10:47 — REGNUM В результате наезда на столб 17-летнего водителя легкового автомобиля в Саратове пострадал он сам и три его пассажира. Об этом 24 мая рассказали журналистам в пресс-службе отдела ГИБДД города.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, молодой человек 2003 года рождения, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору», — отметили в пресс-службе.

Также там уточнили, что ДТП произошло около 00:00 24 мая (23:00 мск) возле дома № 85 по улице Панфилова и добавили, что сам водитель и три его пассажира 2001, 2002 и 2003 годов рождения госпитализированы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подросток в возрасте тринадцати лет устроил в Приморском крае ДТП на угнанном автомобиле своего отца, в результате чего пострадали четверо детей.